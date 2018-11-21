Китайскую «крышу мира» замело рекордным за 57 лет количеством снега

Синин, Китай, , 05:54 — REGNUM Продолжающиеся с начала ноября снегопады замели провинцию Цинхай на северо-западе Китая снегом, поставив рекорд по количеству осадков в этом время года за 57 лет истории метеорологических наблюдений, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Со 2 по 7 ноября выпало 18 см снега в уезде Дулань и Хайси-Монголо-Тибетском автономном округе, которые расположены на высоте 3180 метров над уровнем моря. Тибетское плато известно также, как «крыша мира» и играет огромную роль при мониторинге климатических изменений.

«В двадцати семи уездах Цинхая в ноябре выпало историческое количество осадков. В столице провинции Синине количество осадков достигло 25,8 мм, что также является рекордным», — заявил главный инженер местного метеорологического центра Ма Чжаньлян.

Напомним, что резкое похолодание и снегопады на северо-западе, севере и северо-востоке Китая прогнозировались еще с 11 ноября.

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