Непогода: северо-запад Китая заметет снегом, а в Пекин придет смог и ливни

Пекин, , 06:53 — REGNUM Часть северо-запада Китая заметет снегом, Пекин и соседние районы, как ожидается, накроет смогом в течение наступившей недели, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Государственный метеоцентр прогнозирует от слабого до умеренного снегопада в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, причем некоторые горные районы ожидает мощный снегопад, который продлится минимум до 12 ноября.

Мощный холодный фронт накроет Синьцзян с 12 ноября, принеся ветры и падение температур на 6−8 градусов Цельсия. Пекин же окажется под «покрывалом» смога вместе с окружающими его районами. Такая погода продлится до 14 ноября, а затем постепенно пойдет на убыль в связи с ливнями и холодным фронтом.

Южные районы Китая, включая провинции Цзянси и Гуанси-Чжуанский автономный район, накроет дождь, отметили в метеоцентре.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате снегопада, обрушившегося на северо-восток Китая на прошедшей неделе, без света оказались десятки тысяч домохозяйств. Перебои были вызваны оледенением линий электропередач.

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