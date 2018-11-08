Брату экс-главы Дагестана предъявлено обвинение по делу о лжеинвалидах

Махачкала, , 08:32 — REGNUM Депутату Народного Собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе. Злоумышленники за деньги установили фиктивные инвалидности нескольким сотням здоровых людей, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе Следственного комитета республики.

Напомним, Раджаб Абдулатипов — брат экс-главы республики — был задержан 26 сентября 2018 года. Спустя два дня Советский районный суд Махачкалы арестовал депутата на два месяца. Позже защита Абдулатипова пыталась добиться для него смягчения меры пресечения до домашнего ареста. Однако Верховный суд Дагестана оставил в силе решение суда первой инстанции. Сам депутат республиканского парламента полностью отрицает свою причастность к инкриминируемому деянию.

Читайте также: Дагестан: главный фигурант дела о лжеинвалидах останется под стражей

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2018 года на территории Чеченской Республики силовиками был задержан главный фигурант дела о липовых инвалидах, создатель той самой преступной группы Магомед Махачев — руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы в Дагестане. Он так же, как и Раджаб Абдулатипов, Советским районным судом Махачкалы заключён под стражу до 25 ноября.

Читайте также: Суд в Дагестане арестовал Раджаба Абдулатипова

Верховный суд Дагестана оставил под стражей депутата Абдулатипова