Защита брата экс-главы Дагестана обжаловала его арест

Махачкала, , 12:17 — REGNUM В Верховном суде Дагестана адвокаты задержанного депутата Народного собрания, брата экс-главы республики Раджаба Абдулатипова обжаловали меру пресечения, избранную в отношении него. Зашита не согласна как с позицией следствия, которое потребовало заключить его под стражу, так и с заключением Советского суда Махачкалы о том, что Абдулатипов сможет влиять на ход расследования, если будет отпущен под домашний арест, пишет «Черновик».

Читайте также: Суд в Дагестане арестовал Раджаба Абдулатипова

Напомним, депутат Раджаб Абдулатипов был задержан в 26 сентября сотрудниками центрального аппарата ФСБ России. Советский суд столицы Дагестана заключил его под стражу на 10 суток до предъявления обвинения.

Младшего брата Рамазана Абдулатипова подозревают в том, что он, используя своё служебное положение, участвовал в преступном сообществе, которое занималось оформлением фиктивных справок об инвалидности. Сам задержанный отрицает свою вину, а происходящее называет полным недоразумением.

Читайте также: Дагестан: Стала известна причина задержания Раджаба Абдулатипова

Экс-глава Дагестана о задержании своего брата: Я ничего не слышал об этом