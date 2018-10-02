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Защита брата экс-главы Дагестана обжаловала его арест

Общество

Раджаб Абдулатипов задержан по подозрению в участии в преступном сообществе

Махачкала, 2 октября 2018, 12:17 — REGNUM  В Верховном суде Дагестана адвокаты задержанного депутата Народного собрания, брата экс-главы республики Раджаба Абдулатипова обжаловали меру пресечения, избранную в отношении него. Зашита не согласна как с позицией следствия, которое потребовало заключить его под стражу, так и с заключением Советского суда Махачкалы о том, что Абдулатипов сможет влиять на ход расследования, если будет отпущен под домашний арест, пишет «Черновик».

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Напомним, депутат Раджаб Абдулатипов был задержан в 26 сентября сотрудниками центрального аппарата ФСБ России. Советский суд столицы Дагестана заключил его под стражу на 10 суток до предъявления обвинения.

Младшего брата Рамазана Абдулатипова подозревают в том, что он, используя своё служебное положение, участвовал в преступном сообществе, которое занималось оформлением фиктивных справок об инвалидности. Сам задержанный отрицает свою вину, а происходящее называет полным недоразумением.

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Экс-глава Дагестана о задержании своего брата: Я ничего не слышал об этом

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Обыски и задержания в правительстве Дагестана
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