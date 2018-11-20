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В Таджикистане назвали точное число сограждан, примкнувших к ИГИЛ*

Общество

ИГ* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Душанбе, 20 ноября 2018, 14:22 — REGNUM  Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана уточнил количество таджикистанцев, примкнувших к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает «Радио Озоди».

Так, по данным заместителя председателя ГКНБ Мансурджона Умарова, которые он озвучил на заседании нижней палаты парламента страны, на стороне группировки в боевых действиях на Ближнем Востоке участвовали 1899 граждан Таджикистана. В Сирию и Ирак, по его словам, они попадали через Турцию, куда приезжали из Бишкека, Баку, Дубая и Москвы.

Тем временем, подчеркивает Умаров, в Сирии, Ираке и Афганистане находятся сотни членов семей боевиков. И проблема заключается в том, что жены и дети убитых боевиков «остаются в этих странах и подвергаются «промывке мозгов» со стороны других террористических организаций».

Данными о количестве убитых в боях на Ближнем востоке таджикистанцах власти страны не располагают.

Отметим, что ранее властями озвучивались данные о порядка 1100 примкнувших к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) граждан Таджикистана.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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