Дело о контрабанде леса на 500 млн рублей в Алтайском крае довели до суда

Барнаул, , 12:44 — REGNUM В Алтайском крае суд вынесет приговор и определит дальнейшую судьбу контрабандистов, которые переправляли за границу «стратегически важные ресурсы». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД РФ 20 ноября, в настоящее время следствие по уголовному делу завершено.

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Фигурантами по нему проходят руководитель фирмы — 42-летняя жительница Алтайского края и её сообщник. Они обвиняются сразу по трём статьям УК РФ. Помимо крупной контрабанды леса им вменяется в вину уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств и незаконном образовании юридического лица.

Факт того, что одна из коммерческих организаций осуществляет незаконный провоз лесоматериалов через госграницу и таможенную границу Таможенного союза полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю и Сибирским таможенным управлением установили в ноябре 2017 года.

«Фигуранты организовали отправку в Среднюю Азию железнодорожным транспортом по фиктивным международным контрактам более 70 тысяч кубометров российского леса общей стоимостью свыше 500 миллионов рублей», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Сумма невозвращённых злоумышленниками в бюджет РФ средств за экспортированные лесоматериалы составила почти 300 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года в Алтайском крае было возбуждено ещё одно уголовное дело о контрабанде леса. Под следствием оказалась 40-летняя жительницы Барнаула. По данным МВД, предпринимательница с ноября 2014 по июль 2015 года по фиктивным международным контрактам, заключенным с компаниями из Таджикистана и Узбекистана, организовала незаконный вывоз леса. Всего было вывезено 27 тыс. кубометров российского леса общей стоимостью 150 млн рублей.

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