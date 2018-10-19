Житель Бурятии осуждён за контрабанду леса на 160 млн рублей

Улан-Удэ, , 03:15 — REGNUM 31-летний житель Бурятии получил условный срок за приобретение и контрабанду незаконно заготовленной древесины. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.

Следствие и суд установили, что с 27 марта по 30 ноября 2017 года мужчина, возглавлявший ООО, приобретал у жителей Бурятии незаконно заготовленные пиломатериалы хвойных пород, являющиеся стратегически важными ресурсами. Затем он незаконно вывозил их с целью сбыта за пределы РФ. В контролирующие и таможенные органы он предоставлял недостоверные сведения о происхождении товара. Всего таким образом он перевёз через границу более 21 тыс. кубометров пиломатериалов из сосны, лиственницы и осины на общую сумму около 160 млн рублей.

Суд назначил ему наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы условно.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства, практически каждый день ловят «чёрных лесорубов». Только с начала 2018 года в регионе было выявлено более 500 случаев незаконной рубки.

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