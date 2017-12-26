Афера на 150 млн рублей: в Барнауле пресекли контрабанду леса за границу

Барнаул, , 10:55 — REGNUM В Алтайском крае сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Барнаула за незаконный вывоз за границу российского леса, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, предпринимательница с ноября 2014 по июль 2015 года по фиктивным международным контрактам, заключенным с компаниями из Таджикистана и Узбекистана, организовала незаконный вывоз леса.

Всего через государственную границу РФ и границу Таможенного союза железнодорожным транспортом было вывезено 27 тыс. кубометров российского леса общей стоимостью 150 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через границу РФ стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование дела продолжается.

Напомним, ранее в Алтайском крае сотрудники полиции выявили факт крупной контрабанды лесоматериалов за границу. Подозреваемый предприниматель из Омска организовал вывоз по поддельным документам более 61 тыс. кубометров леса на сумму более 180 млн рублей.

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