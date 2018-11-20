Петербургские полицейские «купили» поддельную «виагру»

Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга предотвратили незаконный сбыт крупной партии препарата неизвестного содержания, которые продавец выдавал за «Виагру».

Проверяя жалобу граждан, полицейские сделали контрольную закупку у станции метро «Гражданский проспект». С рук было приобретено 800 таблеток, представленных продавцом как препарат для лечения сексуальных расстройств у мужчин.

«Продавец пояснил, что таблетки абсолютно безвредные и хорошо помогают по своему предназначению и даже пообещал представить подтверждающие документы, которые хранятся в офисе. Однако, как выяснилось, и офис и сертификационные документы оказались выдумкой», — рассказали 20 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Проданные полицейским таблетки имели форму, аналогичную форме препарата известного бренда. То есть покупатели сознательно вводились в заблуждение.

Торговец сомнительными таблетками привлечен к административной ответственности. Устанавливается размер ущерба, причиненного правообладателю. Изъятые таблетки направлены на экспертизу, которая покажет, насколько они «безвредны».

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Как сообщало ИА REGNUM, предполагается ужесточить уголовную ответственность за оборот фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок (БАД) через интернет. Наказание составит до 8 лет лишения свободы.