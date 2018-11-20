Причины гибели подлодки «Сан-Хуан» установят по фотографиям

Буэнос-Айрес, , 07:39 — REGNUM Эксперты могут установить причину гибели подводной лодки Военно-морских сил Аргентины «Сан-Хуан» по фотографиям без поднятия субмарины на поверхность, заявила судья Оливия Марта Яньес, которая ведет соответствующее дело, пишет Continental.

«У снимков очень высокое качество, с их помощью разработают 3D-модель, а мы сможем узнать подробности», — заявила судья.

Напомним, подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» с 44 членами экипажа пропала без вести в Атлантическом океане в ноябре 2017 года во время перехода на военно-морскую базу Мар-дель-Плата. Поиски пропавшей субмарины увенчались успехом лишь спустя год после ее исчезновения.

В свою очередь, министр обороны Аргентины Оскар Агуад полагает, что трата $4 млрд на операцию по подъему обнаруженной подводной лодки «Сан-Хуан» является безрассудством.

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