Подъем подлодки «Сан-Хуан» назвали «безрассудством»

Буэнос-Айрес, , 11:40 — REGNUM Трата $4 млрд на операцию по подъему обнаруженной подводной лодки «Сан-Хуан» — безрассудство, полагает министр обороны Аргентины Оскар Агуад. Об этом сообщает La Nacion.

По данным издания, глава минобороны Аргентины подчеркнул: если затраты на подъем корабля действительно составят $4 млрд — осуществлять проект будет безрассудством, поскольку «треть населения Аргентины проживают за чертой бедности».

Отмечается, что ранее операция по поднятию субмарины была предварительно оценена в $3,5 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВМС Аргентины не располагают необходимыми для подъема затонувшей подлодки ресурсами. В том числе у Аргентины нет телеуправляемых подводных аппаратов, которые были задействованы в поисковой операции.

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