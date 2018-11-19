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Подъем подлодки «Сан-Хуан» назвали «безрассудством»

Политика

Осуществлять проект будет безрассудством, поскольку треть населения страны проживают за чертой бедности

Буэнос-Айрес, 19 ноября 2018, 11:40 — REGNUM  Трата $4 млрд на операцию по подъему обнаруженной подводной лодки «Сан-Хуан» — безрассудство, полагает министр обороны Аргентины Оскар Агуад. Об этом сообщает La Nacion.

По данным издания, глава минобороны Аргентины подчеркнул: если затраты на подъем корабля действительно составят $4 млрд — осуществлять проект будет безрассудством, поскольку «треть населения Аргентины проживают за чертой бедности».

Отмечается, что ранее операция по поднятию субмарины была предварительно оценена в $3,5 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВМС Аргентины не располагают необходимыми для подъема затонувшей подлодки ресурсами. В том числе у Аргентины нет телеуправляемых подводных аппаратов, которые были задействованы в поисковой операции.

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Исчезновение аргентинской субмарины «Сан-Хуан»
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