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В Москве к концу недели похолодает до -3 °С

Общество

Всю рабочую неделю будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег

Москва, 20 ноября 2018, 07:22 — REGNUM  В московском регионе похолодает до — 3 °C, ночью ожидаются слабые заморозки. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

С 20 по 22 ноября в столице и области будет −1…−1 °С, однако к концу недели немного похолодает. Днем 23 ноября ожидается до — 3 °C, такая же погода будет 24 и 25 ноября.

Всю рабочую неделю будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер будет дуть северный, северо-западный со скоостью до 10 м/с. Местами порывы до 15 м/с возможны 21 и 22 ноября.

Ночью 21 и 22 ноября заморозки до — 4 °C, ночью с 23 по 25 ноября — до — 7 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики предупредили жителей столичного региона об облачной погоде с очагами туманов и гололедицей на протяжении рабочей недели с 19 по 23 ноября. Местами возможны небольшие осадки.

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