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Гидрометцентр: и самым смелым москвичам пора менять резину

Общество

Отрицательные температуры около нуля градусов ожидаются в Москве и области, начиная с 20 ноября

Москва, 19 ноября 2018, 04:27 — REGNUM  В Москве автомобилистам, еще не успевшим сменить резину на зимнюю, стоит сделать это скорее. В столичном регионе ожидаются отрицательные температуры, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает НТВ.

По словам специалиста, озаботиться сменой шин стоило еще семь-десять дней назад. При понижении температуры до +5 градусов летняя резина меняет свойства — дубеет, деревенеет, теряет эластичность, пояснил он.

Отрицательные температуры около нуля градусов ожидаются в Москве и области, начиная с 20 ноября. Такая погода продлится по меньшей мере пять дней.

Возможен небольшой снег, что в месте с моорозцем приведет к появлению на дорогах наледи. Даже «самые смелые» сотрудники Гидрометцентра уже поменяли резину, отметил Вильфанд и напомнил, что в таких погодных условиях у автомобилей увеличивается тормозной путь.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Москве городские службы провели противогололедную обработку дорог. Также обработаны тротуары и подходы к объектам городской инфраструктуры.

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