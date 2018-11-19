Видео: геймеры указали создателям Fallout 76 на их ложь об игре

Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Поклонники Fallout выложили в сеть видеоролик, в котором они сопоставили заявления геймдизайнера Тодда Говарда по поводу возможностей Fallout 76 с тем, что игроки в действительности получили при выходе игры. Видео было опубликовано на YouTube-канале TerakJK.

Говард занимает пост исполнительного продюсера компании Bethesda Game Studios. В двадцатиминутном ролике представлены некоторые моменты его выступления на официальной презентации Fallout 76. В остальное время создатели видео демонстрируют многочисленные ошибки игры. Некоторые из них просто забавные, а некоторые сильно мешают игровому процессу и злят игроков.

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«Fallout 76 по факту является розыкрышем топового уровня среди видеоигр, стоимостью $60, — пишут авторы ролика, — даже после официального релиза игра полна ошибок и сбоев, сломанной механики и бездумных решений в области игрового дизайна».

Ранее ИА REGNUM опубликовало видео, в котором геймеры показали, как им удалось остановить работу сервера Fallout 76 при помощи трех ядерных взрывов. По мнению экспертов, он попросту не справился с нагрузкой.

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