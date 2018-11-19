Ошибки в игре PUBG исправляли три месяца

Сеул, , 15:42 — REGNUM Компания Bluehole Studio завершила трёхмесячную кампанию по исправлению ошибок в игре PUBG под названием Fix PUBG. Отчёт о результатах работы был опубликован на официальной странице игры в сервисе Steam.

Документ размещён от лица исполнительного продюсера проекта Янга Тайсока. В отчёте сказано, что в игру был добавлен тренировочный режим; заблокировано более 2 млн игроки, использующие запрещённое программное обеспечение; повышена производительность игры более чем на 20% и устранено более ста ошибок.

Также разработчики сообщили, что план развития игры на 2019 год будет сконцентрирован на повышении производительности продукта. Со слов Янга Тайсока, это сильно замедлит выход нового контента, однако позволит игрокам наслаждаться стабильной игрой без ошибок.

Напомним, что геймеры долгое время критиковали PUBG за низкую производительность и многочисленные ошибки. Официальный сайт проекта Fix PUBG демонстрировал план возможных изменений и сроки их реализации август-октябрь 2018 года.

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