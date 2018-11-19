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В Instagram рассказали об утечке паролей пользователей

Общество

Пропажи личных данных возникли после введения функции «Download Your Data»

Вашингтон, 19 ноября 2018, 13:20 — REGNUM  Администрация социальной сети Instagram предупредила некоторых пользователей о возможном попадании их паролей в открытый доступ, сообщает The Information.

Отмечается, что пропажи личных данных возникли после введения функции «Download Your Data». Пользователи могли лишиться своих паролей из-за того, что пароль от аккаунтов открывался в URL браузера. В свою очередь новый пользователь, который воспользовался этим же компьютером, мог увидеть пароль в истории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Facebook подтвердило утечку контактных данных 29 млн пользователей в результате хакерской атаки.

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