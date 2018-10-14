Facebook удалил более 800 страниц и аккаунтов за политический спам

Менло-Парк, США, , 15:50 — REGNUM 559 страниц и 251 аккаунт заблокировала администрация социальной сети Facebook за рассылку политического спама. Об этом сообщает BBC.

В Facebook заявили, что спамеры использовали политические тексты для того, чтобы попытаться заставить людей посетить страницы с рекламными объявлениями. Также были удалены аккаунты, использующие имена популярных личностей.

Владельцы некоторых удаленных аккаунтов сообщили, что не нарушали никаких правил Facebook. Например, Крис Меткалф, ведущий аккаунт «Reasonable People Unite (объединение разумных людей)», заявил, что его политический активизм всегда находился в рамках закона. Меткалф отметил, что не понимает, какие именно условия пользования социальной сетью он мог нарушить.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября руководство Facebook подтвердило утечку контактных данных 29 млн пользователей в результате хакерской атаки.