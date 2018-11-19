Жители Москвы могут бесплатно проверить лёгкие

Москва, , 10:15 — REGNUM В Москве в центрах здоровья на базе городских взрослых поликлиник любой желающих сможет пройти бесплатное обследование органов дыхания. Акция на наличие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) проводится с 19 по 23 ноября 2018 года, сообщается на портале мэра Москвы.

Москвичи смогут измерить объемные и скоростные показатели дыхания, а также определить степень насыщения крови кислородом. Отмечается, что эти показатели помогут выявить опасное заболевание легких. Граждане получат консультации врачей-пульмонологов и терапевтов.

Обследование органов дыхания без предварительной записи можно пройти в 43 центрах здоровья на базе городских взрослых поликлиник Москвы с 08:00 до 20:00. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с ХОБЛ, который отмечается ежегодно в среду третьей недели ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, хроническая обструктивная болезнь легких — третья в списке самых распространенных причин смерти в мире. Ежегодно от этого заболевания умирают около 2,8 млн человек. Взрослые жители России чаще всего страдают от заболеваний органов дыхания, таких как пневмония и бронхит.Подробнее на эту тему: Минздрав перечислил самые распространенные болезни в РФ