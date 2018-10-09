Вторник, 9 Октября 2018 года
14:54:04 МСК

Учёные создали систему для раннего выявления рака лёгких

Наука

В 11 из 12 случаев система точно определяет рак на ранних стадиях

Учёные создали систему для раннего выявления рака лёгких
Лаборатория

Лос-Анджелес, США, 9 октября 2018, 14:06 — REGNUM  Учёные из США разработали технологию, с помощью которой можно обнаружить немелкоклеточную карциному — один из видов онкологического заболевания лёгких. Об этом сообщает EurekAlert.

Технология позволяет находить два маркера мутации эпидермального фактора роста. Исследования показали, что в 11 из 12 случаев система точно определяет рак на ранних стадиях.

Отмечается, что новая система относительно недорогая. На сегодняшний день ученые продолжают совершенствовать разработку для более качественной диагностики заболевания.

Читайте также: Биологи из России и Швеции нашли новые мишени в лечении рака

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить