Учёные создали систему для раннего выявления рака лёгких

Лос-Анджелес, США, , 14:06 — REGNUM Учёные из США разработали технологию, с помощью которой можно обнаружить немелкоклеточную карциному — один из видов онкологического заболевания лёгких. Об этом сообщает EurekAlert.

Технология позволяет находить два маркера мутации эпидермального фактора роста. Исследования показали, что в 11 из 12 случаев система точно определяет рак на ранних стадиях.

Отмечается, что новая система относительно недорогая. На сегодняшний день ученые продолжают совершенствовать разработку для более качественной диагностики заболевания.

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