Названы наиболее благоприятные для работающих пенсионеров регионы России

Москва, , 07:19 — REGNUM Лидерами среди регионов России с наиболее благоприятными условиями рынка труда для пенсионеров являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного агентством РИА Рейтинг.

Так, агентство рассчитало индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров и составило рейтинг регионов по возможности пенсионеров найти работу.

В топ-10 рейтинга также вошли Воронежская область, Татария, Белгородская, Ленинградская и Волгоградская области, Крым и Калужская область. Замыкают рейтинг Тува, Ингушетия и Чечня. Напомним, в конце сентября 2018 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Изменения предполагается реализовать поэтапно в течение длительного переходного периода, который начнётся в 2019 году. В итоге женщины будут выходить на заслуженный отдых не в 55 лет, как сейчас, а в 60, а мужчины в 65 лет вместо 60-ти.

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