В ПФР рассказали о механизме выплаты пенсий работающим пенсионерам

Москва, , 10:00 — REGNUM Отмена выплаты социальной пенсии по старости в период выполнения работы предусматривается действующим законодательством, заявили представители Пенсионного фонда России (ПФР) ТАСС.

В ПФР ответили на публикации в некоторых СМИ, сообщивших, что Минтруд готовится отменить выплаты социальных пенсий по старости работающим пенсионерам.

Представители ПФР указали, что приостановление пенсионных выплат в период выполнения работы закреплено пунктом 5 ст. 11 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». Таким образом, приостановка выплат работающим пенсионерам является нормой действующего законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в ряде СМИ появилась информация о том, что Министерство труда и соцзащиты намерено отменить соцпенсию по старости работающим пенсионерам. По действующему законодательству, соцпенсия назначается гражданам, которым не хватило страхового стажа или баллов для назначения страховой пенсии по старости. По данным Пенсионного фонда, в РФ около 3,2 млн человек являются получателем соцпенсии.