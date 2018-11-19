Власти делят котельную в разгар отопительного сезона: нижегородский скандал

р.п. Вача, Нижегородская область, , 05:31 — REGNUM Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Вачского района Нижегородской области пытается через суд изъять у ПАО «Труд» котельную, теплотрассу, компрессорную станцию и земельный участок. Отсчитавшее почти 200 лет работы предприятие могут обанкротить — с конца октября на нём введено наблюдение, а в случае перехода к конкурсному производству котельная войдёт в состав конкурсной массы и есть риски для отопительного сезона района. Арбитражный суд Нижегородской области начнёт рассматривать спор за котельную 21 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 16 июля 2018 года, но из-за недочётов был оставлен без движения, и только в начале августа его приняли к производству, а в октябре назначили дату заседания.

В своём иске районные власти требуют обратить взыскание на имущество ПАО «Труд», в числе которого — «нежилое здание (здание центральной котельной) площадью 923,5 кв. м, кадастровый номер: 52:36:0006003:1075, расположенное по адресу: Нижегородская область, Вачский район, р.п. Вача, ул. Больничная, д.18, с установленным оборудованием котельной», «земельный участок общей площадью 12 953 кв. м, кадастровый номер: 52:36:0006003:796», на котором находится этот объект, «сооружение — теплотрасса к водогрейному котлу, протяженность 1538 м, расположенная по адресу: Нижегородская область, Вачский район, р.п. Вача, ул. Больничная, д.18, на территории ОАО «Труд», «нежилое здание (компрессорная станция) площадью 647,2 кв. м». Слушание дела назначено на 21 ноября 2018 года.

Напомним, АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» в сентябре 2018 года публично уведомило, что в восьми районах есть риск срыва отопительного сезона из-за долгов теплоснабжающих компаний. А это, в свою очередь, ставит под удар 1,5 тыс. многоквартирных домов и 221 социальный объект.

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После заявления задолженность погашена не была и к ранее поданным искам о взыскании долгов добавились банкротные, в которых поставщик потребовал признать несостоятельными ряд теплоснабжающих компаний.

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Отдельный реестр АО ведёт по основным должникам за поставленную услугу газоснабжения и из числа промышленных предприятий. В антирейтинге на втором месте находится ПАО «Труд». На 8 ноября 2018 года из 120 млн рублей общей задолженности пяти основных должников на ПАО приходилось 11 млн рублей.

Усложняет ситуацию для отопительного сезона района и риск банкротства ПАО «Труд». С конца октября 2018 года по иску работника, перед которым есть долги по зарплате, на ПАО ввели первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. На сегодня это решение обжалуется ПАО, а АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» пытается войти в число кредиторов, также ратуя за банкротство должника.

29 октября 2018 года в ходе судебного заседания, на котором было введено наблюдением сроком до 28 февраля 2019 года, выяснилось, что у ПАО есть задолженность как минимум перед 13 работниками.

«На основании судебных приказов, выданных мировым судьей судебного участка Сосновского судебного района Нижегородской области Миляева И. В., исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка Вачского судебного района Нижегородской области, по искам прокурора Вачского района Нижегородской области в интересах граждан к ПАО «Труд» о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, с должника взысканы денежные средства в пользу граждан по заработное плате и проценты», — отмечается в материалах суда с уточнением, что сумма просроченной задолженности по вышеназванным судебным приказам по состоянию на дату обращения заявителя в суд составила 841 279 рублей 99 копеек.

По данным ЕГРЮЛ, ПАО учреждено 4 апреля 1997 года, численность работников — около 650 человек. Основная специализация — производство ножевых изделий и столовых приборов, уставный капитал — 149 520 750 рублей. Гендиректор — Андрей Сергеев. По последним обнародованным ПАО в разделе раскрытия информации данным, в 2012 году он также входил в число основных акционеров компании.

«В 2020 году компания отметит 190 лет со дня основания. За годы работы с маленькой кустарной фабрики до современного производственного комплекса», — отмечается на официальном сайте самого ПАО «Труд».