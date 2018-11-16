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Пожилой тайванец использует для игры в Pokemon GO 15 смартфонов и велосипед

Общество

Он получил прозвище «дедушка — охотник на покемонов»

Синьбэй, Тайвань, 16 ноября 2018, 15:58 — REGNUM  Пожилой тайванец Чен Саньян получил прозвище «дедушка — охотник на покемонов», благодаря своему увлечению игрой Pokemon GO компании Niantic. О нём 15 ноября рассказал портал Anime News Network.

https://twitter.com/Anime/status/1063155939644194816

Чену Саньяну уже 70 лет. Когда-то начал ловить виртуальных монстров при помощи одного смартфона и велосипеда. Это настолько его увлекло, что в итоге он стал обладателем 15 устройств, чтобы можно было поймать больше покемонов. Все они прикреплены к рулю велосипеда, когда мужчина выезжает на «охоту», он кладет в багажник аккумулятор для их зарядки. Его часто можно видеть в окрестностях города Синьбэй.

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Напомним, игра Pokemon GO вышла в 2016 году. Она представляет собой игру, в основе которой лежит технология дополненной реальности (AR), позволяющей при помощи смартфонов совмещать реальное пространство с виртуальным.

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