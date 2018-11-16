Названа дата выхода игры «Якудза онлайн» от Sega

Токио, , 15:32 — REGNUM В Японии 21 ноября 2018 года будут запущены серверы игры «Якудза онлайн» (Yakuza Online) от Sega. Она выйдет на платформах PC, Android и iOS. Об этом 16 ноября сообщил портал Anime News Network.

https://twitter.com/Anime/status/1063386218224910336

Отмечается, что на 19 ноября 2018 года запланирован предрелизный стрим (онлайн-трансляция) с демонстрацией геймплея (игрового процесса). Играть в «Якудзу онлайн» можно будет бесплатно, финансирование проекта будет основано на модели микротранзакций.

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Напомним, в шестой части игры «Якудза» Sega закончила историю Казума Кирю. В «Якудза онлайн» главным героем будет Ичибан Касуга, который родился в 1977 году и 17 лет провёл за решёткой.

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