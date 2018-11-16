Пятница, 16 Ноября 2018 года
17:06:31 МСК

Названа дата выхода игры «Якудза онлайн» от Sega

Культура

Играть в неё можно будет без оплаты абонемента

Токио, 16 ноября 2018, 15:32 — REGNUM  В Японии 21 ноября 2018 года будут запущены серверы игры «Якудза онлайн» (Yakuza Online) от Sega. Она выйдет на платформах PC, Android и iOS. Об этом 16 ноября сообщил портал Anime News Network.

https://twitter.com/Anime/status/1063386218224910336

Отмечается, что на 19 ноября 2018 года запланирован предрелизный стрим (онлайн-трансляция) с демонстрацией геймплея (игрового процесса). Играть в «Якудзу онлайн» можно будет бесплатно, финансирование проекта будет основано на модели микротранзакций.

Читайте также: Sony объяснила, почему не будет участвовать в выставке E32019

Напомним, в шестой части игры «Якудза» Sega закончила историю Казума Кирю. В «Якудза онлайн» главным героем будет Ичибан Касуга, который родился в 1977 году и 17 лет провёл за решёткой.

Читайте ранее в этом сюжете: Бразильская художница перенесла Assassin’s Creed на Дикий Запад

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить