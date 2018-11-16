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Стало известно, сколько иерархов готовы предать УПЦ МП

Общество

Появились новые подробности встречи президента Порошенко с представителями канонической православной церкви

Стало известно, сколько иерархов готовы предать УПЦ МП
Цитата из х/ф «Восхождение». Реж. Лариса Шепитько. 1976. СССР
Предатель

Киев, 16 ноября 2018, 15:31 — REGNUM  Представители УПЦ МП, которые прибыли на встречу с президентом Украины Петром Порошенко 13 ноября, имели доверенность от пятнадцати иерархов Украинской православной церкви, сообщило 14 ноября издание Коммерсант со ссылкой на собственные источники.

«На встречу прибыли митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Новокаховский и Генический Филарет и митрополит Винницкий и Барский Симеон. У последнего были доверенности на участие во встрече с президентом от 15 владык», — сообщил изданию источник в руководстве УПЦ МП.

Напомним, винницкая епархия, которую возглавляет сторонник раскола митрополит Винницкий и Барский Симеон, не поддержала выбор своего руководителя и осталась верна главе Украинской православной церкви патриарху Онуфрию.

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Отметим, архиепископ Новокаховский и Генический Филарет отверг обвинения в расколе.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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