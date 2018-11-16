«Я не давал повода обвинять себя в переходе к раскольникам» — иерарх УПЦ МП

Новая Каховка, Украина, , 08:44 — REGNUM Архиепископ Новокаховский и Генический Филарет опроверг свой переход из канонической УПЦ в создаваемую на Украине церковь, подчинённую Константинопольскому патриархату. Заявление священнослужителя опубликовано 15 ноября на официальном сайте Новокаховской епархии.

Филарет напомнил, что в средствах массовой информации его имя упоминалось среди участников антицерковной группы иерархов УПЦ МП, которая после собора в Киево-Печерской лавре явилась в Украинский дом на встречу с президентом страны Петром Порошенко.

«Очень печально, что много кто легко принял на веру написанное о моём «переходе в раскол». Я не могу повлиять на светских журналистов, но люди церковные, не тиражируйте страшную неправду, прошу вас! Грустно, потому что я никогда не давал, как мне кажется, поводов для таких обвинений», — заявил архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

Священнослужитель попросил не приписывать ему тех мыслей, которых он не имел, и поступков, которых он не совершал.

«Теперь жду следующих сообщений о том, что меня «принудили отречься от убеждений» и «прервали мой путь к свободе»… Подобные публикации тем более вероятны, когда окажется, что меня нет на объединительном соборе, который вскоре должен состояться», — подытожил архиепископ.

Напомним, по данным СМИ архиепископ Новокаховский и Генический Филарет был в числе трёх представителей УПЦ МП, которые пришли на встречу с Петром Порошенко 13 ноября.

Один из участников этой встречи — митрополит Винницкий и Барский Симеон 14 ноября открыто заявил о своей симпатии к раскольникам и идее создания автокефальной Украинской православной церкви, подчинённой Константинопольскому патриархату.

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