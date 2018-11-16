Духовенство Винницы не поддержало переметнувшегося митрополита

Винница, Украина, , 07:44 — REGNUM В Виннице состоялись сборы местных представителей Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщило15 ноября издание Strana.ua.

Сборы всецело поддержали решения Собора УПЦ, прошедшего 13 ноября в Киево-Печерской лавре:

«Мы поддерживаем нынешний статус Украинской православной церкви. Собрание осуждает грубое антиканоническое вмешательство Константинопольского патриархата в жизнь нашей церкви и заявляет поддержку предстоятелю нашей церкви, Блаженнейшему митрополиту Онуфрию», — сказано в заявлении участников сбора.

Организаторы мероприятия также пригласили главу епархии митрополита Винницкого и Барского Симеона, однако тот проигнорировал приглашение.

Духовенство Винницы обратилось к митрополиту Симеону с просьбой созвать общее собрание всей епархии 19 ноября, чтобы выразить поддержку решениям Собора в Киеве.

Напомним, митрополит Симеон стал единственным архиереем УПЦ МП, кто не подписал решение Собора в Киеве. Позже он заявил журналистам, что поддерживает создание «независимой» раскольничьей церкви на Украине, подчинённой Константинопольскому патриархату.

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Президент Украины Пётр Порошенко предложил митрополиту Симеону стать «правой рукой» главы новой «украинской» церкви.

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