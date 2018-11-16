«Русаковка» — исчезающий с карты московский квартал: фоторепортаж

Игорь Свирин, Дарья Антонова, , 16:20 — REGNUM

Оценивая жизнь в новой постсоветской России, неизбежно приходишь к страшному выводу о том, что наш правящий класс движим двумя страстями, а именно ненавистью и жадностью. Ненависть побуждает его стирать с лица земли и вычеркивать из народного сознания память о государстве рабочих и крестьян. А жадность не позволяет остановиться на уничтожении лишь советского наследия, поэтому в угоду своей алчности эти так называемые антиподы когда-то «победившего хама», вернувшие страну на «магистральный путь» развития человечества, пожирают вообще все вековое историческое наследие.

С этой точки зрения горька и незавидна судьба, которую предуготовили конструктивистскому поселку «Русаковка». А это, на минуточку, уникальный авангардистский квартал с единственной на всю Москву школой с обсерваторией и многовековой историей, зарытой под кварталом, — один только проходящий под ним Екатерининский водовод чего стоит.

Подробности читайте здесь: Москва. В угоду реновации снесем до основанья Русаковку

Не упрекай нас читатель в упрощении, ведь любой, кто непредвзято оценивает постсоветскую действительность, скажет, что вся социально-экономическая жизнь страны низведена к наипростейшим рефлексам — схватить, пожрать, выбрать новую жертву. И закончится сей увлекательный процесс только тогда, когда закончится все удобоваримое.

Если эта оценка верна, тогда становится понятна ненависть к конструктивистам, которые, не побоюсь такого сравнения, на службу своей религиозной вере в высокое предназначение человека не только поставили самые передовые достижения науки и техники, но во многом и предвосхитили их. Именно это и вызывает ненависть к ним и особенное неприятие в среде так называемых «экспертов», которые легитимируют подобные сносы (об экспертах мы еще обязательно поговорим). Они-то должны понимать, на что посягают?

Ах да, ведь есть еще и жадность. Общественности уже объяснили, хотим мы того или нет, но уплотнять город все равно будут, это-де мировой тренд. А уплотнять без повышения капитализации вновь возводимых объектов — пускать деньги на ветер, вложения должны приносить прибыль, не при социализме чай живем. Тем более что есть власть и воля переписать законодательство, вырезать кусок Подмосковья, куда переселить «не вписавшихся в рынок», а центр столицы «джентрифицировать».

Добавим, недавно столичные чиновники заявили о том, что проведут среди студентов профильных вузов конкурс на реконструкцию конструктивистских поселков. Свежо предание, да верится с трудом. Безусловно, конкурс проведут, на поднятие имиджа наших градостроительных начальников выделяются баснословные деньги. А где как не среди молодежи делать селфи и слать релизы о том, какую заботу об историческом наследии проявляет наше руководство?

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С трудом, а точнее совсем не верится в то, что дело сдвинется дальше этого самого конкурса. Ведь такая неотъемлемая часть человеческого существования, как архитектура, вызывающе не вписывается в господствующую максиму об извлечении прибыли из всего и за счет всего. А в первую очередь за счет обрушения своего народа в бездну культурной деградации.

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