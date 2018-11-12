О чем болит голова у московских реноваторов?

Андрей Маленький, , 17:25 — REGNUM

Ключевые фигуры в московской реновации — Ю. Княжевская, председатель Москомархитектуры, и её первый заместитель — главный архитектор города С. Кузнецов.

Реновация еще толком не началась, но она и он вдруг обеспокоились своим имиджем. Они засомневались в том, хорошо ли понимают москвичи место и роль комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы в перспективном развитии столицы,и решили этому процессу поспособствовать.

Сомнения можно было бы оставить при себе или, если они так тревожат, оплатить изыскания из своего кармана, а не из государственного. Потому что ценят ли москвичи то, чем занимается комитет, или индифферентны к этому — к делу никак не относится. К полномочиям, которыми наделена Москомархитектура, эти сомнения тоже не имеют никакого отношения. Удовлетворение же собственных потребностей за казённый счёт — выход за пределы полномочий. Мягко говоря.

Архначальство заказало до конца года информационно-аналитическое и консультативное сопровождение деятельности своего комитета. Не у подчиненных, обязанных это делать по должности: шутка ли — почти три тысячи человек, более двадцати собственных управлений, НИИ генплана, НИИ градостроительного планирования, архитектурно-планировочный главк, мосгортрест геолого-геодезических и картографических работ. Еще есть подчиненные окружные управления, начальники которых одновременно заместители главного архитектора.

На стороне.

Ю. Княжевская и С. Кузнецов, видимо, считают недостаточным вклад в популяризацию решений правительства Москвы по развитию столицы как крупнейшего современного мегаполиса. Чтобы внести свою лепту, но опять же за казенный счет, к популяризации они решили подключить пиар-специалистов.

Конечно, профессионалы не будут педалировать тему развития Москвы как современного города. Популяризировать эту идею излишне. Эксплуатировать её — значит подозревать в москвичах отсутствии здравого смысла.

Следовательно, для того чтобы выполнить заказ так, как он сформулирован, акцент будет переноситься на другое: на популяризацию развития столицы как крупнейшего мегаполиса. В прошлом году речь шла о Москве как о крупнейшем мегаполисе Европы. Теперь Европу «опустили».

Будет ли Москва крупнейшим мегаполисом Европы или станет мировым гипергигантом — москвичам и то и другое вряд ли нравится.

Кому нужна такая цель, которая во всем мире считается огромной проблемой, а не желанной и перспективой целью?

Российским регионам с таким же конституционным статусом субъекта Российской Федерации, как и Москва, но с совершенно другими социально-экономическими возможностями, это никак не выгодно.

Ни один столичный региональный центр, даже Санкт-Петербург, конкуренции с Москвой не выдержит. Ни бизнес-кадров, ни работников может вовсе не остаться на окраинах. Пресловутый ЕГЭ и здесь служит плохую службу, вынуждая власть квотировать по регионам бюджетные места в надежде, что хоть кто-нибудь из необходимых специалистов возвратится на родину после окончания вуза. Или изыскивать дополнительные деньги для того, чтобы мотивировать дипломированных профессионалов на работу в малые города и села.

Главный признак мегаполиса — постоянно растущее число его жителей, которые вначале оказываются жильцами. Для москвичей — это сплошной дискомфорт и угроза благополучию, в том числе из-за конкуренции за рабочие места, за зарплату, детсады, школы и больничные койки.

Прямая выгода бюджету города, поскольку основной источник доходов — налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Всякий знает, что доход с оборота устойчивее и надежнее, чем прибыль с выручки. Это тешит и подогревает столичные амбиции, которые урезонить пока некому.

Москва для россиян и москвичей во все времена была лучшим городом земли, но московским градостроителям важнее, чтобы она догнала и обогнала все другие мировые мегаполисы.

Выступая на Гайдаровском форуме с презентацией программы сноса и строек города, главный архитектор Москвы изложил свое представление о мировых тенденциях, как будто Москву и Россию в принципе когда-нибудь и кому-нибудь удастся унифицировать, подчинить якобы существующему мировому стандарту, лишить архитектурного суверенитета и исторических напластований.

С. Кузнецов уверял, что мы находимся в мире, который урбанизируется крайне быстрыми темпами, и нам, следует полагать, ничего не остаётся, как подчиниться этим теориям. Его прогноз говорит, что уже 60 процентов, и даже 70 процентов, населения будет жить в городах.

Он считает, что Москва оказалась в состоянии глобальной и острой конкуренции с ведущими городами мира. Эта конкуренция в первую очередь за людей, которые довольно легко переходят из города в город, из страны в страну, и Москва в этой конкуренции очень проигрывает.

Её нет среди городов-лидеров. Топ городов задает критерии качества городской среды. В него входят Токио, Вена, Берлин, Мельбурн, Ванкувер, Окленд, Цюрих, а Москвы там нет, и это плохо.

В Москве нет трущоб, но районы панельной пятиэтажной застройки, особенно первого поколения, стандартно попадают по любому показателю в категорию неблагополучных (криминогенная обстановка, уровень образования, плотность населения, приложение труда, доходы, социальная сфера, стоимость недвижимости и т. д.). А программа реновации — это не про обновление жилого фонда, а про серьезное реформирование городской среды.

Вот именно тогда «фрейдовская» оговорка архитектора пролила свет на затею с реновацией. Мэр Москвы и вся московская диагональ власти активно поддерживают Ю. Княжевскую и С. Кузнецова.

С их стороны Москомархитектура подножек не ожидает, но подозревает подвох со стороны населения. Поэтому, нанимая профессионалов по работе с большими массами людей, ставит перед ними задачу, с одной стороны, по популяризации решений правительства по развитию города как крупнейшего мегаполиса, и с другой стороны —зашифрованную как аларминг.

В данном случае аларминг — это тревога. Атас, по-жаргонному, предупреждение об опасности.

Цель аларминга — отслеживание источников и оперативное реагирование на наиболее негативные высказывания в СМИ, социальных медиа и блогосфере (аларминг).

Источники: ТВ, радио, информационные агентства, интернет-СМИ, печатные СМИ, социальные медиа: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, Google+, блоги и микроблоги: Twitter, Livejournal, «Мой мир».

Объекты аларминга (ключевые слова): Москомархитектура, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Правила землепользования и застройки города Москвы, Генплан.

Отслеживание должно происходить в ежедневном режиме, в течение дня (с 8 до 20 часов). В случае выявления аларминга заказчику в оперативном режиме направляется электронное письмо с кратким описанием негативной информации, цитированием основных негативных комментариев и ссылкой на материал, пост или комментарий.

Объем пакетных услуг: не менее 500 000 сообщений для анализа, 25 000 сообщений — для чтения и экспорта. Количество ключей доступа к базе данных по социальным медиа не менее 45. Объем пакетных услуг: 1 350 000 сообщений для анализа по 45 темам.

Надо, чтобы кто-то собрал данные о деятельности Москомархитектуры, проанализировал эти данные, разработал рекомендации в отношении публичного позиционирования Москомархитектуры и выработал предложения, как осветить информацией о роли комитета в градостроительном процессе жителей.

Анализ результатов мониторинга СМИ и социальных сетей должен представляться в оперативном ежедневном режиме, кроме выходных (в понедельник предоставляется отчет за пятницу и выходные).

Нанятые должны организовать публикацию репортажей, статей и материалов спецпроектов в федеральных, столичных и окружных печатных и онлайн СМИ, а также в крупных интернет-изданиях, обеспечить участие основных спикеров комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы в радио и телепередачах на столичных и федеральных радио и телеканалах.

Приветствуются «круглые столы», пресс-завтраки, конференции, выставки, пресс-конференции. Мероприятия могут проводиться в конференц-залах московских отелей не менее 3-х звезд в пределах Садового кольца или в конференц-залах московских информационных агентств. Каждое пресс-мероприятие должно сопровождаться сервисным обслуживанием не менее чем на 20 человек, включающим кофе/чай, минеральную воду, сэндвичи/тосты, десерты.

Таким образом, и москвичи оценят роль Москомархитектуры в развитии крупнейшего мегаполиса, и решения С. Собянина станут популярными среди жителей.

Видимо, в Москомархитектуре сумели забыть, что меньше года назад подписали точно такой же заказ на оказание услуг по организации и ведению информационно-аналитического и консультативного сопровождения ее деятельности. Только цели и деньги были иные.

Цели — более прагматичные и достижимые, но услуги более дорогие. Тогда требовалось распространять информацию о решениях московского правительства, связанных с актуальными экономическими, правовыми, социальными и другими вопросами жизнедеятельности города. Кроме этого — предполагалось рассмотрение стратегии устойчивого развития присоединенных территорий и анализ прошлого, настоящего и прогнозирование будущего Москвы как крупнейшего мегаполиса Европы. Были организованы фотосессии и изготовление портфолио председателя Москомархитектуры, главного архитектора г. Москвы, руководителей подразделений и ведущих специалистов Москомархитектуры. Проведено социологическое исследование по теме «Специфика и особенности восприятия жителями Москвы и девелоперскими компаниями реализации градостроительной стратегии города в связи с началом программы реновации».

В остальном всё оказалось схожим.

Не дожидаясь исполнения заказанного, Москомархитектура в октябре неожиданно делает ещё один заказ со сроком исполнения 20 дней — срочно определить восприятие жителями Москвы специфики проводимой градостроительной политики города. Третье однотипное исследование за полтора года по линии одного и того же правительственного ведомства.

Цель та же — чтобы сформировать «стратегию информационного взаимодействия с населением и заблаговременно предупредить наиболее острые моменты реализации градостроительной политики города».

И опять же — что знают о комитете и насколько интересна информация о его работе. Приказ о найме специалистов подписал и. о. первого заместителя председателя комитета А. Ильин.

Заказ услуг в области обеспечения информационно-аналитического и консультативного сопровождения деятельности — самое тиражируемое оформление траты государственных средств на всех уровнях в Москве, начиная с 2014 года.

Ни деньги, ни информационные потоки не пересекаются ни по горизонтали, ни по вертикали, хотя все потребители услуг работают в одной системе органов исполнительной власти Москвы.

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства озаботился прямыми или косвенными угрозами своему репутационному и информационному положению. Заняв заранее оборонительные позиции, он выделил деньги на выявление критически настроенной аудитории в отношении инвестиционного строительства. По результатам ежедневного мониторинга нанятые специалисты обязаны опровергать и обосновывать позицию Москомстройинвеста в срок до 24 часов с момента выявления таких обсуждений. Эти меры должны осуществляться, как минимум, по двум сценариям с использованием текстово-графических материалов (графиков, таблиц, гистограмм, инфографики), а также фото и видео материалов.

Цены разные.

Префектура Южного округа выделила 9,6 млн рублей на услуги по сопровождению градостроительных проектов и городских программ на территории округа. При этом очень важным оказалась оценка социальной ситуации в округе и прогнозы возникновения или развития острых проблем и потенциальных социальных угроз, связанных с реализацией градостроительных проектов и городских программ.

В Юго-западном округе запросили картографию проблемных точек районов, изучение конфликтов или проблем, источников социальной напряженности, связанной с реализацией городских программ развития. Требуется мониторинг деятельности районных или профильных инициативных групп граждан с изучением формата организации деятельности и оценки легитимности инициативных групп, обсуждаемых вопросов (специализации) инициативных групп, их составов, основных инструментов воздействия инициативных групп на районные и окружные сообщества, используемые инициативными группами инструменты формирования общественного мнения.

Аналогичную работу заказана в интересах префектуры Центрального округа.

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Складывается впечатление, что для префектур Москвы главное — конфликтный потенциал социума. Поэтому именно конфликтологический анализ социальной ситуации становится ведущим при анализе обращений жителей округа в органы исполнительной власти, при изучении районных инициативных групп жителей.

В 2014 году заказы так и назывались — конфликтологические услуги.

География заказа услуг — вся страна. За производство информационно-аналитических, просветительских и социально значимых материалов о деятельности платит администрации города Новочеркасска, Раменского муниципального района, Архангельского областного Собрания депутатов и далее — везде.

У визажистов госвласти и специалистов по пуш-апу муниципалитетов работы невпроворот.

Надеюсь, органы прокуратуры в рамках надзора над исполнением федерального законодательства обратят на это внимание. Хотя бы по тем адресам, которые приведены в статье.

Было бы полезно проверить в дальнейшем и такую гипотезу.

Госорган или муниципалитет имеет полномочие, но исполнять его не хочет или не может, а деньги под это полномочие выделены. Он нанимает кого-то для исполнения этого полномочия с обязанностью представить доклад, которым отчитывается как за собственную работу. Более того. Чтобы не утруждать себя написанием бумаг для осуществления госзакупки услуг, он нанимает исполнителя, чтобы тот составил техническое задание, провел тендер и затем сопровождал выполнение по полной программе.

Главное, чтобы с казенными деньгами всё было в порядке. Которых так не хватает для пенсионного обеспечения.