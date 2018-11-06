Пуш-ап московского департамента строительства

Андрей Маленький, , 10:30 — REGNUM

Чтобы успеть к новому году, департамент строительства города Москвы (руководитель А. Бочкарев) на деньги Управления капитального строительства столицы срочно нанял на два месяца не профильных для себя специалистов: менеджеров проектов, PR-менеджеров, райтеров, редакторов, корректоров, дизайнеров, ивент-менеджеров, профессиональных SMM-менеджеров, моушн-дизайнеров, аналитиков проектов, операторов кол-центра, модераторов.

Для чего?

Чтобы успеть прошерстить СМИ и соцсети на предмет поиска публикаций о руководителе департамента строительства правительства города Москвы Андрея Юрьевича Бочкарева.

Возможно, ему срочно потребовалась доказательная база, позитивная информация, а не негативные сведения. Для самоудовлетворения? Для самозащиты? Для того, чтобы выяснить степень народной любви по убывающей или восходящей? Или чтобы в мыслях претендовать на должность мэра в будущем или бери выше?

Другого резона в такой информации нет, так как должность руководителя департамента не выборная, а назначаемая. Поэтому ситуация как с Чубайсом: народ не любит, но это не мешает жить.

Кроме самого А. Бочкарева заказано отмониторить в СМИ и соцсетях сам департамент строительства, а также государственные казенные учреждения города Москвы «Управление капитального строительства» (плательщик) и «Управление подготовки территорий», казенное предприятие «Управление гражданского строительства».

Сбор информации надо осуществить на основе специализированных баз данных. Базы данных должны обеспечивать доступ не менее чем к 45 тысячам российских и стран СНГ и Прибалтики источников, включая федеральные, региональные СМИ, зарубежные и отраслевые издания, ТВ, радио, печатные и интернет-издания, информагентства, с глубиной архива не менее десяти лет , с возможностью изменения требований поиска с использованием логических операторов по контексту, объектам, временным периодам, видам и типам СМИ, возможности отсева дублирующих материалов.

Ежедневно мониторить надо и социальные медиа и блогосферу. Инструментарий должен уметь анализировать размер потенциальной аудитории сообщения, количество комментариев, лайков и репостов сообщения, географию: страну, регион, город, координату, возраст и пол авторов.

С точностью 80−90 процентов автоматически определять тональность сообщений (позитив, негатив или нейтрально), «тренды медиаполя»: популярные слова, персоны, компании, рейтинг наиболее цитируемых публикаций, наиболее вовлеченные группы и сообщества в соцсетях, данные географии сообщений и о поле автора, рейтинги персон и компаний, упоминаемых вместе с А. Бочкаревым, департаментом строительства и другими объектами мониторинга.

Ежемесячно надо подбирать газетные вырезки, отсканированные страницы печатных СМИ и копии компьютерного экрана интернет-сайтов, содержащих публикации об А. Бочкареве и его департаменте. Это называется пресс-киппинг и заказано для ретроспективного мониторинга средств массовой информации о деятельности департамента в рамках реализации градостроительной политики города Москвы.

Очень важно количество положительных/отрицательных отзывов и поиск ТОП-10 самых активных авторов публикаций.

Как воспользоваться всем этим знанием? Допустим, обобщение публикаций покажет, что департамент строительства, а также подведомственные ему организации работают очень хорошо или из рук вон плохо. И что?

Дальше.

Нанятые профессионалы (далее — нанятые) должны обучить как минимум одного спикера из департамента строительства правительства Москвы эффективности выступления, научить быть привлекательным для СМИ и уметь держаться на публике, грамотно вести диалог с журналистами. Для этого оплачиваются бизнес-тренинги продолжительностью 960 минут, или 16 часов.

Если в департаменте строительства не найдется подходящего помещения, то нанятые должны сами арендовать аудиторию в центре Москвы в пределах Садового кольца, оснащенную необходимым оборудованием: экраном, ноутбуком, звукоусилительной и проекционной аппаратурой; оборудованную столом, стульями, системой вентиляции, системой пожарной сигнализации и автоматической системой пожаротушения; располагаться в зданиях, оборудованных рамками безопасности. Наличие паркинга, гардероба и туалета в шаговой доступности обязательно.

Нанятые обязаны обеспечить участие «основных спикеров департамента» в программах федеральных и московских телеканалов, а также на радио не менее трех раз в месяц продолжительностью не менее трех минут. При этом все телеканалы и радиостанции должны индексироваться системой мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия». Федеральные медиа должны иметь аудиторию не менее пяти млн человек, московские — не менее миллиона человек.

Для спикеров необходимо подготовить доклады от трех до десяти минут, разработать инфографику и презентацию, сопровождающую рассказ спикера.

До конца декабря в «Ведомостях», «Коммерсанте», РБК, «Российской газете», МИА «Россия Сегодня», «Вечерней Москве» и др. СМИ должно быть совершено не менее 24 публикаций объемом не менее тридцати шести тысяч знаков. 12 аналитических и обзорных материалов предстоит разместить в отраслевых СМИ.

Нанятые обязаны организовать ведение работы по созданию и размещению информации на неофициальных страницах в соцсетях, а также создание и обеспечение положительной динамики прироста уникальных подписчиков.

При этом в Facebook и «ВКонтакте» посты должны размещаться в среду с 15:00 до 16:00, в четверг и пятницу в период 13:00—16:00 , в субботу и воскресенье — с 12:00 до 13:00. В Instagram — ежедневно с 21:30 до 23:30.

В Facebook, «ВКонтакте» надо создать и разместить видеоролики просветительской и информационной направленности, прямые эфиры, гиф-анимации (зацикленные анимационные ролики с актуальным контентом), лонгриды (специальная форма публикаций для больших текстов). Не менее 312 единиц контента. Итоговое количество показов должно составить пять миллионов единиц, а в Instagram, Twitter — не менее 700 000.

Теперь по существу.

Цель всей затеи московского департамента строительства откровенно агитационно-пропагандистская: доказать населению, что департамент действительно обеспечивает реализацию государственной градостроительной политики.

Надо это С. Собянину? Нет. Надо это Мосгордуме? Нет. Общественной палате, Госдуме, Совету Федерации, стране? Нет.

Надо это населению? Нет.

К сложносочиненной структуре городских органов исполнительной власти: государственных в форме правительства, функциональных, отраслевых, территориальных москвичи не имеют никакого отношения. Не они их изобретали, порождали и раздавали функции и наделяли полномочиями.

Вот, если бы департамент заинтересовался бы тем, как оценивают горожане градостроительную политику и соответствует ли она их интересам?

Судя по тому, как принималось решение о московской реновации, москвичи вообще оказались последними, кто узнал об этой новой градостроительной политике. Потребовалось вмешательство президента, чтобы граждане оказались не в накладе от такой политической линии. Об этом ИА REGNUM писало весь прошедший год.

Но департамент ни за что не сформулирует так вопрос, поскольку градостроительная политика, ее разработка и осуществление — прерогатива правительства Москвы. Поставить так вопрос означает фактически усомниться в ее целесообразности и поставить вопрос о доверии правительству Москвы.

Поэтому остается одно — надо пропагандировать градостроительную политику мэра даже ценой выхода за пределы законодательства и нормативных предписаний.

Агитационно-пропагандистская затея департамента не соответствует духу и букве федерального и московского законодательства , в частности, закону «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного управления», а также постановлениям правительства Москвы, распределяющим полномочия по ведомствам.

Департамент строительства города Москвы не является ни органом государственной власти, ни органом местного самоуправления. Он — внутреннее подразделение, функциональный орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий функции по реализации государственной политики в области градостроительства; государственного заказчика по размещению заказа на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для объектов капитального строительства, проектирование, строительство, реконструкция которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы; координации деятельности участников процесса обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве.

Следовательно, должен был получить прямое поручение правительства Москвы на такого рода работу и не войти в конфликт с другими участниками комплекса градостроительства.

Например, есть и иное головное подразделение — департамент градостроительной политики города Москвы, который «осуществляет функции по разработке градостроительной политики, обеспечению ее реализации, а также по контролю за соблюдением органами местного самоуправления городских округов законодательства о градостроительной деятельности».

Этот департамент уже выделил 85 миллионов рублей на формирование баз данных строительных программ и подготовку материалов для официальных публикаций. И на «информационно-аналитическое сопровождение взаимодействия со средствами массовой информации во втором полугодии 2018 года». В первом полугодии аналогичная задача потребовала 80 млн рублей. Столько же было израсходовано в 2017 году.

Не вдаваясь в детали, перечислим суммы и темы департаментских тендеров в этом году.

48,7 млн рублей — подготовка и организация реализации планов по градостроительной реорганизации и развитию территорий. 27 млн рублей — аналитическое обеспечение координации государственных программ города Москвы для реализации единой градостроительной политики в 2018 году. 47,7 млн рублей — информационно-аналитическое и научно-методическое сопровождение программы реновации жилищного фонда в городе Москве. 6 миллионов рублей — сопоставительные оценки градостроительного развития территорий города Москвы и других городов мира. 19 млн рублей — комплексная оценка динамики реализации градостроительных решений и подготовка предложений по градостроительному развитию территорий города Москвы. На 13 млн рублей департамент заключил контракт на сбор информации и мониторинг обеспечения комплексной застройки и реконструкции территорий города Москвы в 2018 году.

Таким образом, в интересах реализации политики мэра можно было бы согласовать действия и сэкономить деньги, если, конечно, строители их считают.

Затея департамента строительства Москвы абсурдна и по замыслу, и по исполнению .

Тщеславному начальству строительного департамента потребовалось «выявление закономерностей, тенденций, оценки и общей специфики восприятия жителями Москвы градостроительной политики города в рамках обеспечения реализации департаментом строительства города Москвы государственной политики в сфере градостроительства во втором полугодии 2018 года».

Допустим, А. Бочкарев понимает, чем закономерности отличаются от тенденций. Как и то, и другое интегрируется в оценку и общую специфику восприятия человеком планов строительства через призму деятельности департамента строительства.

Но для чего?

Руководитель рассчитывает на основе этих данных «наиболее эффективно формировать стратегию информационного взаимодействия с населением, а также позволить заблаговременно предупредить наиболее острые «проблемные» моменты развития градостроительной политики города».

Если попробовать упростить наукообразную крутизну слов, то начальство в департаменте, видимо, думает, что нанятые смогут так глубоко залезть в голову москвичей, чтобы обязательно предугадать развитие событий и будущий облом градостроительной политики или как минимум ухабы и рытвины на градостроительной дороге. И департамент успеет всё и всех «заблаговременно предупредить».

Что касается стратегии информационного взаимодействия сроком на полгода, то ее пазлы в головах начальства складываются так.

Нанятые научат его эффективно общаться с населением.

Они же найдут способы так впечатлить москвичей, чтобы затем получить от граждан позитивный отклик.

Для большей убедительности позитивизма, а на самом деле для освоения миллионов рублей будут проведены массовый телефонный опрос, фокус-группы, глубинные и экспертные интервью. Одобрят ли москвичи деятельность департамента строительства Москвы и лично его руководителя А. Бочкарева или нет после всех вербальных и невербальных манипуляций?

Это зависит от того, как будут сформулированы вопросы в опросниках. Очень сомневаюсь, что профессионалы оставят в них те формулы, которые заданы в техзадании. Например, удовлетворены ли вы деятельностью А. Бочкарева и департамента строительства в рамках обеспечения реализации государственной политики в сфере градостроительства? Удовлетворены ли вы обратной связью при коммуникации с департаментом строительства города Москвы при обращении по поводу градостроительной политики?

Задачи, которые департамент поставил перед нанятыми, — добиться позитивного восприятия его деятельности за счет интервью и комментариев про «итоги работы и планы департамента строительства Москвы, крупнейшие объекты строительства в столице, о развитии системы метрополитена: итоги и планы до 2020 года, о строительстве МЦК и БКЛ, развитии транспортной инфраструктуры, реновации, строительстве спортивных, культурных и социальных объектов и др.», не реализуемы.

Однозначно другое — десятки миллионы рублей будут оприходованы. К гадалке не ходи.

Одинок ли в Москве и стране такой департамент строительства?