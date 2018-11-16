В выходные в Москве выпадет снег

Москва, , 07:53 — REGNUM В Москве в выходные дни (17−18 ноября) ожидается зимняя погода. На смену теплому циклону придет холодный атмосферный фронт. В столичном регионе пройдут осадки, преимущественно в виде снега, передают Метеоновости.

17 ноября, в субботу, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит — 2, — 4 градуса, в Подмосковье — до — 5 градусов. Днем местами ожидаются осадки в виде мокрого снега, температура воздуха будет плюсовой 0, +2 градуса.

В ночь с 17 на 18 ноября в столице пойдет сильный снег. При минусовой температуре образуется гололедица. Столбик термометра ночью будет опускать до — 5, — 7, днем потеплеет до — 1, — 2 градусов.

В начале следующей недели (с 19 ноября) снег продолжит идти, и в Москве установится настоящая зимняя погода с морозами. Столбик термометра уже не будет подниматься выше нуля.

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Как сообщало ИА REGNUM, Гидрометцентр РФ прогнозировал, что в центральные области России пришел антициклон из Арктики, вследствие чего в северо-восточных регионах страны усилятся морозы.

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