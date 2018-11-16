Размер пособия на детей в Италии будет расти с каждым новым ребенком

Рим, , 13:01 — REGNUM Правительство Италии продлевает срок действия выплат за рождение ребенка, который должен был истечь в конце 2018 года, сообщает Finanza в пятницу, 16 ноября, со ссылкой на заявление министра по делам семи Лоренцо Фонтаны.

Пособие, так называемый «bonus bebè», выплачивается до достижения рожденным или усыновлённым ребенком возраста 3 лет. Выплата составляет 160 евро в месяц, если доход семьи не превышает 7000 евро в год, и 80 евро в месяц, если доход составляет от 7 до 25 тысяч евро в год.

Фонтана также сообщил, что за рождение второго и каждого следующего ребенка величина пособия будет каждый раз увеличиваться на 20%. Расходы в 2019 году по этой программе должны составить 444 млн евро.

Кроме того, будут внесены поправки в правила декретных отпусков. Женщины смогут выбирать, хотят ли они получать 60% своей зарплаты в течение трех месяцев или 30% — в течение шести месяцев.

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