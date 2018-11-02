Правительство Италии увеличивает фонд поддержки семей на 100 млн евро

Рим, , 18:43 — REGNUM Проект бюджета Италии на 2019-й и плановый период до 2021 года предполагает увеличение расходов на поддержку семей на 100 млн евро, сообщает Il Fatto Quotidiano в пятницу, 2 ноября.

Как сообщалось ранее, одной из новых мер поддержки станет бесплатное предоставление земельных участков для семей, в которых в эти годы родится третий ребенок. Этим же семьям будет предоставлена беспроцентная ипотека на покупку дома вблизи этого участка.

Также средства будут потрачены на представление льгот семьям, ремонтирующим свое жилье, на работу семейных центров и консультантов, а также на другие меры поддержки семей, материнства и детства.

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