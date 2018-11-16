Калужскому подростку грозит 10 лет лишения свободы за сбыт наркотиков

Людиново, Калужская область, , 09:15 — REGNUM В Калужской области 17-летний житель города Кондрово обвиняется в 27 эпизодах сбыта наркотических средств. Об этом 16 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель Людиновского городского прокурора Юрий Загрядский.

По его словам, следствием было установлено, что обвиняемый подросток через социальные сети вступил в организованную преступную группу, занимавшуюся незаконным сбытом наркотических средств на территории городов Калужской области, в которой выступал в роли «закладчика».

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Орудовал подросток в городе Людиново. В съёмной квартире он фасовал наркотические средства, а затем осуществлял «закладки» в различных местах города.

При задержании сотрудниками полиции у молодого человека были обнаружены и изъяты приготовленные к сбыту 76 пакетиков с наркотическими средствами. Наркотики нашли у подозреваемого и в ходе обыска в квартире. Всего из незаконного оборота оперативникам удалось изъять 25 «закладок» с наркотическими средствами, которые обвиняемый успел разложить в разных местах города Людиново.

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«В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Людиновский районный суд. 17-летнему обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — уточнил Юрий Загрядский.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году правоохранительными органами Калужской области было изъято более 10 кг наркотических средств, в том числе свыше 3 кг героина, 2,6 кг марихуаны, 4,5 кг синтетических наркотических средств. Сотрудниками полиции пресечена незаконная деятельность 55 лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также 11 организованных групп и 28 групп лиц, совершивших преступления по предварительному сговору

По данным министерства здравоохранения Калужской области, на 1 октября 2018 года в регионе зарегистрировано 1824 наркопотребителя.

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