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Почти 7,5 кг наркотиков изъяли полицейские в Калужской области

Общество

В ходе операции «Мак-2018» было возбуждено 47 уголовных дел

Калуга, 18 сентября 2018, 14:04 — REGNUM  В Калужской области подведены итоги второго этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак — 2018». Как сообщили 18 сентября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в ходе проведения поисковых мероприятий полицейскими ликвидированы два посева незаконно культивированных наркосодержащих растений семейства «конопля».

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Кроме того, выявлено и уничтожено 18 очагов произрастания дикорастущей наркосодержащей конопли (почти 2,5 тыс. растений) и два очага произрастания мака.

По фактам совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, возбуждено 47 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 24 лица. Составлено 14 протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

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Всего из незаконного оборота изъято около 7,5 кг наркотических средств, в том числе 4,6 кг героина, 2,3 кг гашиша.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2018» в Калужской области из незаконного оборота было изъято 76 кг наркотиков, выявлено 25 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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