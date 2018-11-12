В Калужской области уровень наркомании упал ниже общероссийского

Калуга, , 20:09 — REGNUM В Калужской области показатель распространенности наркомании ниже среднего показателя по Российской Федерации. В 2017 году он составил 112,1 на 100 тыс. человек. Это на 39,7% ниже общероссийского показателя (186 на 100 тыс. населения), сообщает 13 ноября корреспондент ИА REGNUM по материал координационного совещания руководителей региональных и территориальных федеральных органов власти.

На совещании, в частности, были рассмотрены меры по выявлению лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, а также по их лечению, реабилитации и ресоциализации. Так, за прошедшие три года число потребителей наркотиков, зарегистрированных наркологической службой области, уменьшилось на 40,8% — с 3048 до 1805 человек. На 1 октября 2018 года в регионе зарегистрировано 1824 наркопотребителя.

Для оказания медицинской помощи наркопотребителям в области развернуто 155 наркологических коек для круглосуточного пребывания. В 2017 году плановой стационарной помощью воспользовался 451 наркозависимый. Более половины госпитализированных пришлось на возраст 30 лет и старше (68,3%). Медико-социальная реабилитация наркозависимых осуществляется государственными медицинскими учреждениями и пятью негосударственными реабилитационными центрами.

В целях предупреждения распространения наркомании и раннего выявления наркозависимых среди несовершеннолетних региональным минздравом совместно с министерством образования и науки области осуществляется работа по добровольному тестированию обучающихся образовательных организаций. Из 23 883 учащихся, обследованных иммунохроматографическим методом, в 2017 и текущем годах потребителей наркотиков не выявлено.

Губернатор области Анатолий Артамонов призвал усилить «наступательную работу со стороны органов власти и правоохранительных ведомств по пресечению этого зла», в том числе борьбу с рекламой наркотиков на стенах домов и в социальных сетях. Отметив важность иммунохроматографического тестирования обучающихся школ области, глава региона предложил детально обсуждать каждый случай отказа от такого обследования на родительских собраниях.

Также следует уделить внимание обследованию и тестированию иностранных граждан при оформлении ими разрешения на трудовую деятельность и вида на жительство. В 2017 году в 94 случаях был установлен факт употребления наркотических средств и психотропных веществ при обследовании 37 332 иностранных граждан, в 2018 году при обследовании 26 616 иностранных граждан — в 36 случаях.

Напомним, в 2017 году правоохранительными органами Калужской области изъято более 10 кг наркотических средств, в том числе: 3 кг 035 г героина, 2 кг 619 г марихуаны, 217 г гашиша и 4 кг 556 г синтетических наркотических средств. Сотрудниками полиции пресечена незаконная деятельность 55 лиц, совершивших преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; а также 11 организованных групп и 28 групп лиц, совершивших преступления по предварительному сговору. Закрыто 14 наркопритонов.