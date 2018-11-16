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В Москве 16 ноября ожидается переменная облачность без осадков

Общество

В ночь на 17 ноября в Москве похолодает до -3…-5 °С

Москва, 16 ноября 2018, 07:27 — REGNUM  Сегодня, 16 ноября, синоптики обещают жителям столицы России переменную облачность и отсутствие осадков. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

По сообщению синоптиков, температура воздуха в Москве днем 16 ноября составит от — 1 до +1 °С. Ветер ожидается слабый, в то время как атмосферное давление повысится до 769 мм ртутного столба.

В ночь на 17 ноября в Москве похолодает до −3…−5 °С, осадков также не ожидается. В Московской области температура понизится до −3…−8 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики пообещали 16 и 17 ноября снег и гололедицу в Москве и Подмосковье.

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