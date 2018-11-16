Ермолов или Лермонтов: высший пилотаж циничности или патриотизм на взлете?

Ольга Карпова, , 10:20 — REGNUM

Два аэропорта Северо-Кавказского федерального округа в городах Минеральные Воды и Ставрополь участвуют в конкурсе «Великие имена России». В настоящее время проходит финальное голосование, которое завершится 30 ноября.

Аэрогавань Минеральные Воды

На портале конкурса напротив аэропорта «Минеральные Воды» остались три имени — военачальника, командующего Кавказским корпусом Алексея Ермолова, поэта Михаила Лермонтова и писателя Александра Солженицына. Каждый голосующий стремится увидеть связь этих известных личностей с Кавказом, не вызывающую сомнений, что выбор сделан правильно.

И если с известным поэтом Лермонтовым, кажется, все понятно: он бывал на Кавказе в детстве, был сослан сюда в ссылку, прославлял эти места своими произведениями и был убит на дуэли тоже здесь, у подножия Машука, то вот личность Ермолова, названного «усмирителем Кавказа» еще при жизни, вызывает у местного населения неоднозначные чувства. Не умаляя его заслуги в развитии края, горцы не могут забыть его жестокие методы «воспитания» и роль в Кавказской войне.

Ну, а что касается третьего в списке имени для аэропорта в Минводах — Александра Солженицына, то его выбрали, судя по всему, потому, что он является уроженцем города Кисловодска. Однако прожил здесь недолго — всего шесть лет. И на этом его связь со Ставропольем, пожалуй, заканчивается, хотя на его родине, конечно, гордятся знаменитым земляком.

До конца голосования еще две недели. Но уже есть лидер. С перевесом почти в три тысячи голосов им является Михаил Лермонтов. За него проголосовал в настоящее время 5471 человек. За Алексея Ермолова отдано 2537 голосов и за Александра Солженицына — 1785 голосов.

Аэропорт города Ставрополя

Второй аэропорт Кавказа, расположенный в столице Ставропольского края, скорее всего, будет назван в честь великого русского полководца Александра Суворова. На 15 ноября за присвоение его имени авиагавани отдали голоса 5075 респондентов. Два других финалиста конкурса — Лев Доватор и Леонид Севрюков — уступают ему значительно. Они набрали 964 и 734 голоса соответственно.

При этом связь Суворова конкретно со Ставропольем просматривается только косвенно, его имя связывают со строительством Ставропольской крепости. Ее заложили казаки Хоперского полка. Легенда гласит, что Суворов бывал здесь и будто бы, найдя крест на горе, назвал город Ставрополем («Город креста» с греческого — ред. ИА REGNUM ). Однако подтверждений этим данным нет.

Как известно, Суворов посвятил Кубанскому краю 15 лет своей жизни. Благодаря ему на землях Кубани были заложены десять крепостей и восемнадцать земляных укреплений. Но все они находятся на территории Краснодарского края.

Кстати сказать, и к этому военачальнику у коренных народов Кавказа весьма неоднозначное отношение. Так, например, еще в 2014 году, когда в Майкопе на территории 33-й мотострелковой бригады в честь дня ее образования был установлен бюст Суворова, председатель Кабардино-Балкарского республиканского общественного движения «Кабардинский конгресс» Аслан Бештоев высказал мнение, что 80% населения считают известного военачальника «одиозной личностью», «отличившимся на Кавказе тем, что крайне жестоко уничтожил черкесское племя Жанеевцев, и разгромил ногайские племена», и поэтому ставить ему памятники в этих местах — значит давить на больное горцам. Комментарии Бештоева и ряда считающих так же черкесских активистов были опубликованы тогда в «Кавказском узле».

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Еще два имени в списке финалистов конкурса на название для аэропорта в Ставрополе принадлежат героям, хорошо известным в крае. Так, имя Героя Советского Союза, командира кавалерийского корпуса генерал-майора Льва Доватора со Ставропольем и Карачаево-Черкесией связано напрямую. Именно в Ставрополе, который в 1941 году назывался городом Ворошиловском, началось формирование 53-й отдельной кавалерийской дивизии. В нее вошли уроженцы ставропольских сел Труновского, Изобильного, Ново-Михайловского, Троицкого районов и селений Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесии.

Еще одно имя в конкурсе — Леонид Севрюков. Уроженец города Ставрополя, в годы Великой Отечественной войны он совершил подвиг, за который ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1942 году, защищая Новороссийск, летчик Севрюков сбил два вражеских самолета, один из них — тараном, и погиб.

Дань подвигам в названиях героев

Напомним, конкурс на лучшее название для аэропорта стартовал 11 октября. Его инициаторами стали Общественная палата России, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество. Идея заключается в том, чтобы популяризировать имена выдающихся личностей, прославивших Россию, отдать дань их подвигам, творчеству, вкладу в науку, историю.

Стоит отметить, что у двух аэропортов Северного Кавказа уже есть имена. Так, аэрогавань в столице Ингушетии — Магасе носит имя первого Героя России генерала Сулеймана Осканова. Начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания лётного состава Военно-воздушных сил погиб под Липецком при выполнении учебно-тренировочного полёта в 1992 году, уведя самолет МиГ-29 от жилых кварталов города.

В Махачкале аэропорт назван в честь дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Знаменитый лётчик, дважды Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, он погиб при проведении испытательного полета в 1971 году.

Жизнь и подвиг двоих этих народных героев-летчиков заслуживают того, чтобы их именами были названы аэропорты. Жители обеих республик знают своих героев, гордятся ими, и то, что их именами названы аэропорты, ни у кого не вызывает удивления, тем более сомнения в правильности принятия решения об увековечении их подвигов.

В Северо-Кавказском федеральном округе есть еще три аэропорта: в столице Кабардино-Балкарии — Нальчике, в столице Северной Осетии — Владикавказе и в столице Чечни — Грозном. Но ничьих имен они пока не носят, а в проекте «Великие имена России» эти авиагавани по какой-то причине не участвуют. Тем не менее жители этих республик, а также Республики Карачаево-Черкесия, где вообще нет своего аэропорта, часто отправляются в путешествия и поездки именно из аэропорта в Минеральных Водах. Он является старейшим на Северном Кавказе и имеет наиболее широкую сеть авиарейсов.

Расширим представления о культуре и истории или расшатаем мир

Что касается новой акции, которая проходит в настоящее время в России, то ее идея, казалось бы неплохая, между тем вызывает неоднозначное отношение у населения и экспертов.

С интересом воспринял проект режиссер и сценарист Владимир Хотиненко. Он считает правильным, что людям дали право выбора, это станет гарантией, что им никто ничего не навязывает. По мнению Хотиненко, конкурс «расширяет представления о культуре и истории» своей страны.

А вот политологи Александр Шмелев и Роман Евстифеев считают, что люди воспринимают этот конкурс как попытку отвлечь внимание от насущных проблем и он устраивается не вовремя.

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Известно, что список из имен наиболее известных деятелей был сформирован общественными палатами субъектов РФ и пользователями интернета. В финальный этап конкурса, где представлены по три имени, набравшие наибольшее количество голосов для каждой воздушной гавани, вошли 124 кандидата. По информации организаторов конкурса, среди них лидируют представители искусства (34 человека), полководцы и герои войны (23) и люди, чья жизнь была связана с небом, космосом (19 имен).

То, что в списке из 52 имен, предложенных для голосования, 12 имеют непосредственное отношение к периоду Кавказской войны, считает не очень удачной идеей ученый-антрополог Наима Нефляшева. По ее мнению, напоминание об одном из самых сложных периодов в истории взаимоотношений между Северным Кавказом и России, может стать «провоцированием нового витка «войн памяти». Как отметила Нефляшева, было бы циничным назвать аэропорт в Сочи именем Михаила Лазарева, который в 1838—1840 годах «прославился» жестокими акциями против черкесов.

«Ваш самолет прилетает в аэропорт «Лазарев» города Сочи — высший пилотаж циничности», — приводит ее слова «Кавказский узел».

Что уж тогда сказать об имени «Ермолов» для аэропорта в Минеральных Водах. Уж пусть лучше будет «Лермонтов», считают граждане, голосуя за великого русского поэта. И, наверное, они правы, выбирая между мечом и лирой.