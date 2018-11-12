Какие имена хотят присвоить граждане аэропортам России

Москва, , 13:29 — REGNUM Жители России, присваивая имена аэропортам России, больше всего отдают предпочтение представителям космонавтики, а также военнослужащим (по 25% опрошенных). Затем идут великие географы и первооткрыватели (по 23%), деятели науки и выдающиеся инженеры (21%), а также крупные руководители предприятий и территорий (21%). Такие данные исследования представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Гораздо реже граждане РФ выбирают имена представителей искусства (поэтов, музыкантов, художников) — по 17% опрошенных. Реже всего респонденты называют религиозных деятелей (церковных служителей, святых) —10%.

«Великие имена России»: большинство предложений — имена военных и ученых

Так, в шорт-лист «Великие имена России» вошли такие известные персоны, как: Георгий Жуков — аэропорты Волгограда, Калуги, «Домодедово» (Москвы), «Кольцово» (Екатеренбург) Дмитрий Менделеев — аэропорты Бегишево (Татария, Рощино (Тюмень), «Шереметьево» (Москва), Петр Первый — аэропорты Астрахани, Воронежа, Пулково (Санкт-Петербург), Сергей Королев — аэропорты «Внуково» (Москва), «Курумоч» (Самара), Магадана, Андрей Туполев — аэропорты «Шереметьево» (Москва), Казани, Омска,.

Присвоить имя Александра Пушкина российские граждане хотят присвоить аэропорту «Шереметьево» (Москва), «Пулково» (Санкт-Петербург), Екатерина II Великая — аэропортам Краснодара, Симферополя, Михаил Лермонтов — аэропортам Пензы и Минеральных Вод, Александр Суворов — аэропортам Краснодара и Ставрополя, Александр Филипенко — аэропортам Нижневартовска и Сургута.

Опрос проведен с 31 октября по 8 ноября 2018 года в 39 регионах России. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 37 тыс. 600 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «Великие имена России» — это общественная инициатива, ее инициировали Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Координирует работу Общественная палата РФ. Завершить конкурс и объявить имена, которые жители России присвоили аэропортам, планируется 5 декабря 2018 года.

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