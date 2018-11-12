Проект «Великие имена России» — 47 воздушных гаваней, 124 имени

Москва, , 20:01 — REGNUM В течение ближайших трех недель жители России смогут принять участие в голосовании за одно из 124 имен — — финалистов конкурса «Великие имена России». Имена победителей добавят официальные названия 47 аэропортов страны.

12 ноября на пресс-конференции на площадке информационного агентства ТАСС секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев и генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров представили финальный список имен — претендентов для финального голосования общенационального конкурса «Великие имена России», которое продлится до 30 ноября 2018 года.

Имена, прошедшие в финальный раунд конкурса, определены по результатам социологических опросов, проведенных ВЦИОМ в регионах проекта, и утверждены Экспертным советом конкурса «Великие имена России».

Представляя результаты соцопросов, руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что в исследовании, которое проводилось в формате телефонного интервью, приняли участие около 38 тысяч россиян. В каждом регионе проекта было опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет, мужчин и женщин, представителей различных социальных групп, жителей городов и сельской местности. Респондентам было предложено выбрать три имени из списков, ранее сформированным общественными палатами субъектов РФ и пользователями интернета.

По словам руководителя ВЦИОМ, опрос вызвал интерес у респондентов, они с готовностью принимали в нем участие, было зафиксировано минимальное количество отказов. Почти половина опрошенных воспользовались своим правом по максимуму и выбрали три имени, остальные предпочли два или одно.

По результатам опроса выявлены явные лидеры — Дмитрий Менделеев, Андрей Туполев, Георгий Жуков, которые вошли в финальные списки более чем в двух регионах. В целом на этапе фиксации результатов социологии выявлена конкуренция регионов за 20 имен.

В утвержденный финальный список конкурса вошли 124 кандидата разных исторических эпох и рода деятельности. В категориях имен лидируют люди искусства (34), полководцы и герои войны (23), люди неба (19). Представлены также выдающиеся политики, ученые, первооткрыватели.

«Разнообразие имен свидетельствует о том, что россияне знают и любят историю своей страны, родного края. В целом это показатель интеллектуального уровня нации. Если какое либо из этих имен окажется победителем в нескольких регионах, оно будет присвоено аэропорту, где за него будет отдано больше голосов в процентном соотношении. Мы приняли такое решение, так как присвоение одного имени разным аэропортам недопустимо. Для остальных аэропортов может быть рассмотрен вариант проведения второго тура финального голосования с участием оставшихся кандидатов», — отметил глава ОП РФ Валерий Фадеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12 по 30 ноября каждый житель РФ может выбрать один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя».

Голосование проводится одновременно несколькими способами: на сайте ВеликиеИмена. рф, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью телефона «горячей линии» 8−800−707−93−17, методом анкетирования. Сводная статистика голосования будет отражаться на главной странице сайта с ежедневным обновлением в 12 часов дня.

Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.

Обеспечить такую инфраструктуру стало возможным благодаря партнерам проекта «Великие имена России» — крупным российским компаниям. Mail.ru обеспечила технические возможности для проведения голосования онлайн (сайт и социальные сети).

Аэропорты и РЖД предоставили возможность размещения мобильных пунктов для голосования. Помогают проводить анкетирование на местах 10 тысяч волонтеров добровольческой организации «Волонтеры Победы».

Пассажиры компании «Аэрофлот» смогут принять участие в финальном голосовании конкурса «Великие имена России» прямо на борту самолета.