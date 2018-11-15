Фанаты Nintendo просят уволить главу российского офиса компании

Москва, , 16:01 — REGNUM Российские поклонники Nintendo выложили в сеть видео, в котором они обратились к компании с просьбой уволить главу российского офиса марки Яшу Хаддажи. Ролик был опубликован 14 ноября на YouTube-канале Save Nintendo.

В начале ролика они просят донести их сообщение до подразделения компании в ЕС, в котором они называют Хаддажи «большим врагом Nintendo в России».

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В представленном видео также содержится фрагмент стрима (онлайн-трансляции), в котором запечатлен момент, когда в июле 2017 года глава Nintendo в России мешал работать ведущим эвента LevelUp Days и позволял себе нецензурно выражаться в разговоре с сотрудником компании. Отмечается, что его поведение тогда увидели около 5 тыс. человек.

Поклонники Nintendo также разместили петицию на сайте Change.org, в ней они подробно описали все накопившиеся претензии к Хаддажи и попросили руководство Nintendo уволить его и нанять другого человека. На момент написания этой заметки её подписали более 1 тыс. человек.

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Напомним, LevelUp Days проходил в Москве, в выставочном зале «Амбер Плаза», в июле 2017 года. В рамках этого мероприятия проводятся турниры по различным играм.

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