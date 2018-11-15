Sony решила закрыть несколько серверов Playstation 3

Сан-Матео, США, , 15:07 — REGNUM Некоторым игровым серверам Playstation 3 осталось работать недолго. Sony разослала владельцам консолей сообщение о том, что она закроет их уже в январе 2019 года. Об этом 14 ноября сообщил портал SlashGear.

Речь идёт о серверах для игр Warhawk, Twisted Metal, PlayStation All-Stars: Battle Royale и Sound Shapes. Причиной их закрытия стал низкий онлайн. Отмечается, что серверы других игр продолжат работать, а остановка этих по-разному повлияет на вышеназванные игры, они лишатся некоторых функций.

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Напомним, ранее Sony уже объявляла о том, что планирует закрыть серверы этих игр. Изначально их остановка была запланирована на 25 октября 2018 года, однако впоследствии компания решила отложить её на несколько месяцев.

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