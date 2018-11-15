Расследованием кибератаки на ФАС занялась ФСБ

Москва, , 12:13 — REGNUM Федеральная служба безопасности занялась расследованием хакерской атаки на ресурсы Федеральной антимонопольной службы. По информации пресс-службы антимонопольного ведомства, обратится в правоохранительные органы ФАС не успела.

Читайте также: Хакеры атаковали информационные ресурсы ФАС

Спецслужба первая заинтересовалась происшествием и подключилась к расследованию, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 ноября, злоумышленники совершили кибератаку на информационные ресурсы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Всё началось с массовой рассылки вируса на адреса ведомства, который ворует служебные логины и пароли. Отмечается, что служба информационной безопасности ведомства своевременно пресекла атаку на ресурсы центрального аппарата и территориальных органов ведомства.