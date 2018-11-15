Четверг, 15 Ноября 2018 года
12:53:09 МСК

Расследованием кибератаки на ФАС занялась ФСБ

Общество

Атака на ресурсы центрального аппарата и территориальных органов ведомства была своевременно пресечена

Москва, 15 ноября 2018, 12:13 — REGNUM  Федеральная служба безопасности занялась расследованием хакерской атаки на ресурсы Федеральной антимонопольной службы. По информации пресс-службы антимонопольного ведомства, обратится в правоохранительные органы ФАС не успела.

Читайте также: Хакеры атаковали информационные ресурсы ФАС

Спецслужба первая заинтересовалась происшествием и подключилась к расследованию, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 ноября, злоумышленники совершили кибератаку на информационные ресурсы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Всё началось с массовой рассылки вируса на адреса ведомства, который ворует служебные логины и пароли. Отмечается, что служба информационной безопасности ведомства своевременно пресекла атаку на ресурсы центрального аппарата и территориальных органов ведомства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить