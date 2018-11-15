Хакеры атаковали информационные ресурсы ФАС

Москва, , 10:27 — REGNUM Информационные ресурсы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России 14 ноября подверглись атаке компьютерных злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Это была полноценная хакерская атака. Началось с массовой рассылки вируса на адреса ФАС, который ворует служебные логины и пароли. Параллельно шла атака на наши информационные ресурсы», — цитирует РБК представителя пресс-службы.

Отмечается, что служба информационной безопасности ведомства своевременно пресекла атаку на ресурсы центрального аппарата и территориальных органов ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор хакеру, который вместе с сообщниками похитил 1,2 млрд рублей с банковских счетов граждан, а также получил незаконный доступ к базам данных аэропорта «Кольцово».

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