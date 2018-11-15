Донбасс: ВСУ проверили готовность противотанкового резерва

Киев, , 12:10 — REGNUM На временно подконтрольной Украине территории Донбасса прошла внезапная проверка готовности противотанкового резерва, сообщило командование операции объединённых сил (ООС) 15 ноября на официальной странице в социальной сети Facebook.

«Во время преодоления водной преграды действия противотанкового резерва прикрывал подвижный отряд заграждения. В комплексе действовали подразделения артиллерии в составе противотанкового резерва одной из оперативно-тактических группировок. Также осуществлено обеспечение перемещения противотанкового резерва с одного берега на другой. Одно из подразделений РХБЗ проводило аэрозольную маскировку переправы», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее ВСУ провели учения авиации, отработав нанесение ударов по наземным целям.

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Напомним также недавние заявления украинского политика Павла Жебровского, который сказал, что Украине следует готовиться к захвату Донбасса, прикрываясь риторикой о мире.

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