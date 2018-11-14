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Украина должна говорить о мире и готовить захват Донбасса — экс-депутат

Политика

В сильном украинском государстве место жителей Донбасса — под лавкой

Украина должна говорить о мире и готовить захват Донбасса — экс-депутат
Никита Устинов © ИА REGNUM
Двойные стандарты

Киев, 14 ноября 2018, 12:48 — REGNUM  Украине следует лгать о мирном решении конфликта в Донбассе, а тем временем готовить силовой «хорватский» сценарий, заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебровский 12 ноября в эфире телеканала Zik.

«Мы должны строить мотивированную супер-боеспособную армию. Сегодня и президент Украины, и официальные представители должны говорить о том, что мы будем идти дипломатическим путём, но, на самом деле, мы должны готовиться к тому, чтобы военным путём возобновить суверенитет — как минимум на части территории «временно оккупированных» Донецкой и Луганской областей», — считает политик.

В качестве примера он привёл Хорватию, которая за шесть дней расправилась с Сербской Краиной:

«Но для всего этого мы должны построить украинскую политическую нацию, когда коллаборантам будет не место в украинском политическом обществе, когда они будут сидеть как мыши под лавкой», — заявил Жебровский.

Напомним, в конце октября 2018 года в Киеве состоялось заседание межправительственной украино-хорватской рабочей группы, во время которого украинские чиновники переняли у хорватских коллег опыт по «деоккупации территорий».

Украинские сторонники войны в Донбассе мечтают повторить операцию «Буря» 1995 года, во время которой хорватская армия сломили сопротивление защитников Сербской Краины.

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Война в Донбассе
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