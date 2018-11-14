ВВС Украины провели учения в Донбассе

Киев, , 12:24 — REGNUM Военная авиация Украины отработала удары по подвижным и неподвижным наземным целям в Донбассе, заявили в пресс-службе штаба операции объединённых сил (ООС, ранее АТО), сообщил 14 ноября официальный сайт ведомства.

«Проверена готовность дежурных сил и средств авиации Воздушных сил и армейской авиации ОС по выполнению заданий авиаподдержки наземных сил… Все указанные цели были условно уничтожены», — сказано в сообщении.

Напомним, в средине октября 2018 года в Винницкой области во время учений упал украинский Су-27УБ. Погибли украинский и американский пилоты. По данным журналистов, украинский пилот нарушил лётное задание. Самолёт, на удивление, был исправен, хотя машину не ремонтировали более четверти века.

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