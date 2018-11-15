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Крым и Пакистан будут обмениваться студентами

Общество

Российский регион и исламская республика намерены развивать гуманитарное сотрудничество

Симферополь, 15 ноября 2018, 11:43 — REGNUM  Крым и Пакистан будут налаживать гуманитарное сотрудничество с помощью молодёжи. Об этом 15 ноября на встрече с делегацией исламской республики сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Вы увидите, как развивается наш полуостров. Конечно, в рамках запланированных встреч необходимо обсудить усиление сотрудничества в гуманитарной сфере», — отметил глава РК.

По словам представителей двух сторон, в первую очередь необходимо наладить обмен студентами и их участие в различных образовательных программах.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре делегация из Крыма впервые в новейшей истории посетила Сирийскую Арабскую республику, заключив ряд соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

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