Специалисты сомневаются в большом потоке туристов из Сирии в Крым

Симферополь, , 15:53 — REGNUM Организация международного авиасообщения с Крымом всегда будет актуальным для полуострова, однако насколько это получится сделать сегодня Сирией — вопрос неоднозначный. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал бывший министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин, комментируя инициативу властей полуострова организовать авиасообщение с САР.

«Крым — курортный регион, и для увеличения турпотока ему необходимо расширять географию перелётов, но я сомневаюсь, что из САР будет большой поток туристов. Чисто технически, сложности в организации этого, в принципе, нет: нужно получить разрешения на регулярные или чартерные рейсы у контролирующих органов двух стран. У нас это «Росавиация», — отметил экс-министр.

Однако, по его словам, непонятно, какие авиакомпании в условиях мощных международных санкций будут выполнять перелёты.

«Авиаперевозки это, в первую очередь, коммерция. Насколько компаниям будет всё это выгодно и сколько будут стоить такие билеты — вопрос. Сомневаюсь, что у граждан Сирии есть необходимая покупательская способность для отдыха в Крыму. Лучше использовать аэропорт в Дамаске, как транспортный хаб для крымчан или транзитный аэропорт для дальнейших перелётов в Азию», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября крымская делегация впервые прибыла в Дамаск для переговоров об экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Позже власти РК выступили с предложением организовать авиасообщение между Крымом и Сирией, чтобы жителям арабской республики было проще отдыхать на полуострове.

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