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В Москве на 16% выросла скорость движения в часы пик

Общество

Этому помогли решения в области организации дорожного движения

В Москве на 16% выросла скорость движения в часы пик
Владимир Югасов © ИА REGNUM
Кутузовский проспект

Москва, 15 ноября 2018, 10:51 — REGNUM  За последние семь лет властям столицы России удалось увеличить среднюю скорость движения автотранспорта в часы пик на 16%. Об этом в ходе заседания IT-комитета Международного союза общественного транспорта (МСОТ) заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Решения в области организации дорожного движения помогли Москве за последние семь лет снизить почти на 60% количество ДТП и на 16% увеличить среднюю скорость движения транспорта в часы пик», — подчеркнул чиновник.

Ликсутов добавил, что в Москве на разных видах транспорта ежедневно передвигаются 15−17 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что к 2025 году на городских наземных маршрутах в Москве останется только электрический транспорт.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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